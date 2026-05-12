Famiglia nel bosco i genitori si affidano all' avvocato Simone Pillon

Una nuova fase si apre nella controversia della famiglia nel bosco, dopo che gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, dello studio di Chieti, hanno rinunciato alla rappresentanza legale della coppia anglo-australiana. La coppia si è affidata ora all’avvocato Simone Pillon, in un procedimento che riguarda le questioni legali legate alla loro situazione familiare e alle decisioni giudiziarie in corso.

C'è un nuovo avvicendamento legale nella tormentata vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco". Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti, hanno infatti rinunciato al mandato di rappresentanti legali della coppia anglo-australiana composta da Catherine Birmingham e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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