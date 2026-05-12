Caso famiglia nel bosco | i legali si dimettono subentra Pillon
In un caso familiare che si svolge nel bosco, i legali coinvolti si sono dimessi, lasciando il posto a Simone Pillon. La decisione è arrivata mentre la famiglia aveva accettato le regole stabilite. Ora si attende di capire come la nuova strategia adottata dal legale subentrante possa influenzare il processo di riunificazione dei figli. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
? Domande chiave Perché i legali si sono allontanati proprio ora che la famiglia accetta le regole?. Come influirà la nuova strategia di Simone Pillon sulla riunificazione dei bambini?. Chi garantirà la continuità tra la difesa legale e i consulenti tecnici?. Quali sono le reali motivazioni della rottura tra i genitori e i difensori?.? In Breve Consulenti tecnici Cantelmi e Aiello restano operativi per le perizie di Ceccoli.. I genitori vivono a Palmoli seguendo le prescrizioni del Tribunale dei minori.. La psicologa Aiello critica la tempistica del distacco di Solinas e Femminella.. L'obiettivo della difesa è riunire i tre bambini con i genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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