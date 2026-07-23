La famiglia nel bosco, composta da Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro figli, sta per trasferirsi in una nuova abitazione. La casa non sarà finanziata né dal Comune né dallo Stato. Dopo le polemiche sul loro stile di vita, la fase finale della ricerca di una sistemazione si avvicina. La futura abitazione rappresenta un passo importante per il nucleo, che ha attirato attenzione pubblica e media.

Dopo le accese polemiche sul loro stile di vita, la ricerca di una nuova casa per il nucleo noto come famiglia nel bosco entra in una fase cruciale. Al centro dell’attenzione c’è la futura abitazione destinata ad accogliere Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro figli. Il tempo è maturo, ora, per stabilire chi finanzierà il progetto e la costruzione del nuovo immobile, e va precisato da subito che i denari non graveranno sulle casse pubbliche, né dello Stato né del Comune. Chi sosterrà i costi della nuova casa Le caratteristiche del progetto per Nathan e Catherine I tempi necessari per la nuova abitazione della famiglia nel bosco Chi sosterrà i costi della nuova casa Secondo quanto riportato da Today, l’attenzione degli osservatori si è concentrata in prevalenza sull’origine dei fondi previsti per il cantiere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la nuova casa di Nathan e Catherine non sarà pagata né dal Comune né dallo Stato

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Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella casa offerta dal Comune di Palmoli

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