Una famiglia che viveva in un'abitazione nel bosco si sta trasferendo nella nuova casa fornita dal Comune a Palmoli. Secondo quanto riferito, i membri della famiglia hanno passato la prima notte nella nuova sistemazione. Il trasferimento segue la decisione dell'amministrazione comunale di assegnare loro questa abitazione. La famiglia ha raggiunto la nuova residenza e si è sistemata nel locale, senza ulteriori dettagli sui motivi del trasferimento o sullo stato attuale delle condizioni abitative.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, hanno dormito per la prima volta nell’abitazione messa loro a disposizione dal Comune di Palmoli. Lo ha annunciato l’avvocato Simone Pillon, che ha anche incontrato gli assistenti sociali e fatto depositare osservazioni alla perizia psicologica che ha decretato i due inadatti al ruolo di genitori. La famiglia nel bosco nella nuova casa a Palmoli Simone Pillon, avvocato dei genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ha annunciato che la coppia avrebbe dormito per la prima volta nell’abitazione messa loro a disposizione dal Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine traslocano nella nuova casa offerta dal Comune: "Hanno dormito lì"

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