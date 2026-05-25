Nathan Trevallion ha mostrato la nuova casa nel bosco, dove si è trasferito con la moglie. Durante un'intervista, ha parlato di Catherine, definendola una moglie e madre piena d'amore. La coppia ha deciso di vivere in questa abitazione circondata dalla natura. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del soggiorno o altre informazioni sulla famiglia.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, si sono stabiliti in una nuova casa in cemento. I loro tre figli, come deciso dal tribunale dell’Aquila, per il momento continuano invece a vivere nella casa famiglia di Vasto. Il padre può vederli tutti i giorni, la madre no. Nathan, intervistato dal programma Tv “Fuori dal Coro”, ha mostrato l’abitazione in cui si è trasferito ed ha raccontato come sta la moglie, oltre a ribadire che i figli stanno soffrendo molto e non vedono l’ora di poter tornare in famiglia. "Famiglia nel bosco", Nathan Trevallion: "I bimbi hanno tanta rabbia" Le dichiarazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan mostra la nuova casa e parla di Catherine: "Moglie e madre piena d'amore"

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