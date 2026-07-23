Fakir spuntano altri video Accuse a Lepore sugli scontri ma i sindaci sono con lui

Da bologna.repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati diffusi nuovi video riguardanti Fakir. Nel frattempo, sono emerse accuse contro Lepore in merito agli scontri, anche se molti sindaci lo sostengono. Fratelli d’Italia sta raccogliendo firme per chiedere le dimissioni, mentre il leader della Lega, in visita a Bologna, ha criticato questa iniziativa. Un appello è stato lanciato per difendere Lepore, chiedendo di interrompere gli attacchi in seguito agli episodi considerati tragici.

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FdI raccoglie firme per le dimissioni, il leader della Lega in visita a Bologna lo critica. Appello in sua difesa: “Basta attacchi davanti a episodi così tragici”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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