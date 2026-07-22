Dopo la morte di Fakir, sono scoppiati scontri durante una manifestazione il 20 luglio. La polizia ha riportato danni a veicoli e strutture, con alcuni agenti feriti. Il sindacato di polizia ha accusato il sindaco di Bologna di aver gestito male la situazione, denunciando una mancata protezione e un'assenza di misure preventive. La protesta è proseguita con lanci di oggetti e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine.

Il SAP passa all’attacco contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo i violenti scontri avvenuti durante la manifestazione del 20 luglio. Il Sindacato Autonomo di Polizia annuncia infatti un’azione legale nei confronti del primo cittadino, ritenuto responsabile della convocazione dell’evento, e offre assistenza gratuita agli oltre 60 poliziotti feriti nei disordini. Il SAP: “Manifestazione irresponsabile, Lepore risponda dei danni”. A rendere nota l’iniziativa è il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, che spiega come il sindacato abbia affidato all’avvocato Valter Biscotti il mandato di intraprendere tutte le azioni legali ritenute opportune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontri dopo morte Fakir, sindacato polizia denuncia Lepore

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Robby Giusti - MA CHI ERA DAVVERO ABDERRAHIM FAKIR

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