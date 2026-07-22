Dopo la morte di Fakir, sono scoppiati scontri in piazza a Bologna. La polizia ha denunciato un uomo per aver aggredito agenti e danneggiato proprietà pubbliche. Durante le manifestazioni, ci sono stati diversi feriti tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione si è fatta tesa, con lancio di oggetti e interventi delle forze dell’ordine per disperdere il gruppo. La protesta, iniziata pacificamente, si è trasformata in un episodio di violenza.

Una giornata nata per portare in piazza dolore e partecipazione si è trasformata in un dramma di violenza, paura e feriti. A Bologna, dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione del 20 luglio legata alla morte di Fakir, si apre ora un nuovo fronte: il Sindacato Autonomo di Polizia annuncia iniziative legali nei confronti del sindaco Matteo Lepore. Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir: oltre 60 agenti feriti. Secondo quanto comunicato dal SAP, nei disordini di piazza sono rimasti feriti più di 60 appartenenti alle forze dell’ordine. Il sindacato ha annunciato assistenza legale gratuita agli agenti coinvolti, con l’obiettivo di tutelare i danni subiti durante il servizio di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Scontri dopo morte Fakir, scatta la denuncia contro Lepore: situazione grave

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