Un residente del quartiere Pilastro di Bologna ha detto che le forze dell’ordine cercavano di aiutare Abderrahim Fakir prima della sua morte, avvenuta domenica mattina dopo un intervento della polizia. Fakir, 43 anni di origini marocchine, è deceduto durante le operazioni di intervento nel quartiere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Proseguono le indagini per fare chiarezza su come è morto Abderrahim Fakir. Il 43enne di origini marocchine è deceduto domenica mattina al quartiere Pilastro di Bologna, dopo un intervento della polizia. Una testimone che ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 “Zona Bianca” ha sostenuto che gli agenti coinvolti hanno “fatto il loro dovere”. Fakir morto a Bologna: i nuovi video Il programma “Zona Bianca” è entrato in possesso di alcune immagini inedite. In una di queste si vede Fakir a terra in stato confusionale, quando gli agenti arrivano sul posto alle 11.59 e provano a calmarlo. “Possiamo parlare?” dice uno dei poliziotti. Il 43enne urla: “No, no, non parlo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fakir morto a Bologna, residente testimone svela che "volevano aiutarlo e lui non voleva": "Fatto loro dovere"

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BOLOGNA, il racconto di un TESTIMONE della MORTE di ABDERRAHIM FAKIR

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Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Il posto dove è morto Abderrahim Fakir non è una periferia come le altre.

Abderrahim Fakir aveva 43 anni, era un lavoratore, un uomo che con impegno, sacrifici e dedizione aveva costruito il suo percorso, la sua cooperativa e la sua vita. Lo spiega Yossra Fakir, la nipote del 43enne morto a Bologna x.com

Fakir morto a Bologna, in 6 sotto inchiesta. Ma scatta lo scudo penale. Scontri al corteoDue poliziotti del commissariato Bolognina e quattro sanitari (due volontari della Croce Rossa e due del 118): sono sei i nomi semplicemente annotati, e non iscritti sul registro ... ilmessaggero.it

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