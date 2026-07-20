Domenica 19 luglio, alle 12.15, gli agenti sono intervenuti in un edificio di Bologna dopo una chiamata di inquilini che segnalavano una persona in escandescenza. Arrivati sul posto, hanno trovato Abderrahim Fakir, che si trovava in stato agitato. Durante l’intervento, Fakir è stato colpito da un malore e successivamente è deceduto. La polizia ha dichiarato di aver agito seguendo procedure standard. La Procura ha avviato un’indagine sulla dinamica dei fatti.

Tutto è iniziato domenica 19 luglio, intorno alle 12.15: gli agenti della polizia sono arrivati dopo che alcuni inquilini hanno chiamato la centrale operativa per segnalare una persona «in escandescenza». Gli stessi sono poi rimasti alla finestra o sui balconi e in molti hanno filmato quanto accaduto. Dopo essere arrivati sul posto, gli agenti hanno chiamato il 118 e dopo circa quindici minuti è arrivata l'ambulanza. Secondo quanto riferito dal fratello di Fakir, gli agenti avrebbero usato subito lo spray urticante, spruzzandoglielo anche in bocca per poi bloccarlo. Il video diffuso in rete mostra gli ultimi istanti di vita di Fakir: è sdraiato a terra a faccia in giù, con due poliziotti a cavalcioni sulla schiena e sulle gambe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Vanityfair.it - Morto a Bologna durante un intervento della Polizia, cosa sappiamo di quello che è successo ad Abderrahim Fakir

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Muore durante un intervento della polizia a Bologna. Cosa è successo: la ricostruzione

Notizie e thread social correlati

Chi era Abderrahim Fakir, 43enne marocchino morto durante un intervento di polizia a Bologna, aveva precedenti per spaccio di drogaUn uomo di 43 anni di origine marocchina, residente nel Bolognese e impiegato nel settore logistico, è morto durante un intervento di polizia nel...

Bologna, Abderrahim Fakir muore durante l’intervento della polizia: il fermo e il malore. La sorella: «Me l’hanno ammazzato»Domenica 19 luglio a Bologna, in via Svevo nel rione Pilastro, un uomo di 43 anni di origine marocchina è deceduto durante un intervento della...

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: Bodycam agenti diranno la verità; Morto durante fermo a Bologna, il padre di Aldrovandi: Indagini siano rapide e trasparenti; Caso Pilastro, bufera politica sulla morte di Abderrahim Fakir; Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a Bologna.

Gridava aiuto, aiuto, poi non sono più riuscito a vedere cosa stesse succedendo. È il racconto di un testimone della morte di Abderrahim Fakir, quarantatreenne di origine marocchina, morto durante un intervento della polizia al Pilastro, a Bologna. Second x.com

Gli schiacciano la testa sull’asfalto mentre grida aiuto, oggi a Bologna un uomo è morto durante un arresto. reddit

Bologna, marocchino morto durante l'arresto: chi era il 43enne Abderrahim FakirMarocchino morto a Bologna, chi era Abderrahim Fakir: il 43enne deceduto al Pilastro durante un intervento della polizia. notizie.it

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo 'scudo' ai poliziotti. La Procura: Fatti più estesi rispetto al videoIl giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni di origini marocchine deceduto a Bologna durante un controllo di polizia, la Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto ... leggo.it