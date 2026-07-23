Fakir la polizia denuncia il sindaco | Lepore scellerato irresponsabile

Notizia in breve

La polizia ha denunciato il sindaco di Bologna per comportamenti considerati scellerati e irresponsabili. Durante una manifestazione in centro, gruppi di manifestanti hanno sfondato le barriere e si sono scontrati con le forze dell’ordine, causando danni alle infrastrutture. La polizia ha riferito di aver usato lacrimogeni per disperdere la folla. Non ci sono state vittime, ma si registrano danni e tensioni.