Fakir la polizia denuncia il sindaco | Lepore scellerato irresponsabile

Da laverita.info 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha denunciato il sindaco di Bologna per comportamenti considerati scellerati e irresponsabili. Durante una manifestazione in centro, gruppi di manifestanti hanno sfondato le barriere e si sono scontrati con le forze dell’ordine, causando danni alle infrastrutture. La polizia ha riferito di aver usato lacrimogeni per disperdere la folla. Non ci sono state vittime, ma si registrano danni e tensioni.

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A Bologna la sinistra non perde mai occasione di scatenare qualche disordine di piazza. Che si tratti di Gaza, del riarmo o di un corteo di Casa Pound, ogni pretesto è buono per scontrarsi con la polizia e devastare le vie del centro. Proprio per questo il sindaco Matteo Lepore dovrebbe evitare di surriscaldare gli animi, fornendo agli sfascisti rossi dei pretesti per mettere a ferro e fuoco la città che gli elettori gli hanno affidato.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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