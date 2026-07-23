Una donna marocchina ha affermato che il marito è stato giustiziato, definendo l’atto un crimine contro l’umanità. Ha aggiunto che si tratta di un evento terribile e che, secondo lei, oggi è toccato a lui, ma potrebbe accadere ai figli in futuro. La testimonianza si concentra sulla percezione della condanna come ingiusta e sulla paura di ulteriori esecuzioni.

«Lo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli». «Non ha fatto niente di male ed è morto così». Le voci della zia e della moglie di Abderrahim Fakir arrivano dal Marocco e chiedono «giustizia» per il 42enne morto durante un intervento di polizia, domenica scorsa in via Svevo al Pilastro di Bologna. Intervistate dall'emittente marocchina Chouftv, le due donne non si danno pace. Le parole della moglie di Fakir «Io conoscevo bene mio marito, eravamo sposati da 13 anni - dice la moglie - era una persona normale e l'hanno ammazzato così, senza motivo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fakir, la moglie dal Marocco: ?«Lo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità»

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Fakir, ecco il video della bodycam di un agente:lui era entrato in contatto con un altro uomo

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