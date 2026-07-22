Il deputato ha sottolineato che le bodycam per le forze di polizia, fortemente volute dal governo di centrodestra, potrebbero essere decisive per fare giustizia. Ha ricordato che la sinistra ha votato contro l’installazione di queste telecamere. Secondo lui, eventuali risultati positivi dipenderanno proprio dall’uso delle bodycam, che potrebbero documentare le operazioni di polizia.

"Quello che fa riflettere è che se verrà fatta e se sarà necessario fare giustizia lo sarà fatto grazie a quelle bodycam a cui la sinistra ha votato contro, perché io ricordo che le bodycam alle forze di polizia le ha volute fortemente il governo di centrodestra ". A dirlo è il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenuto a Zona Bianca, su Rete 4. L'argomento al centro del dibattito è chiaramente la morte di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino 43enne che ha perso la vita durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. "Le bodycam - continua Toccalini - che hanno questi poliziotti, uno di questi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: "Bodycam? E loro hanno votato contro..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni attacca Futuro nazionale e i vannacciani: «Avete votato sei volte contro la fiducia insieme alla sinistra, più funzionali a loro...»In Aula alla Camera, la presidente del Consiglio ha accusato i deputati di Futuro Nazionale e i Vannacciani di aver votato sei volte contro la...

Nove laureati su 10 lavorano e restano in Italia. Roscani inchioda la sinistra: «Noi investiamo, loro distribuiscono bonus»Il 90% dei laureati italiani trova lavoro e resta nel paese, secondo dati recenti.

Argomenti più discussi: Fakir, Toccalini inchioda la sinistra: Bodycam? E loro hanno votato contro... | Libero Quotidiano.it; Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: Questa cosa mi fa impazzire | Libero Quotidiano.it; Zona Bianca, Cruciani fa esplodere lo studio: Mario Roggero? Per me è assolto | Libero Quotidiano.it.