Domenica mattina a Bologna, un uomo di 42 anni è deceduto durante un intervento di polizia nel cortile di un palazzo in via Italo Svevo. L'uomo ha prima aggredito gli agenti, poi sono stati resi noti dettagli sugli ultimi 38 minuti di vita. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, ma i motivi dell'intervento e le circostanze della morte sono ancora in fase di accertamento.

Domenica mattina, nel cortile di un palazzo di via Italo Svevo a Bologna, si è consumata la vicenda che ha portato alla morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Secondo i residenti, l’uomo era una presenza abituale nella zona e quella mattina è stato visto fin dalle 9.30 mentre urlava frasi come "aiuto, chiamate un’ambulanza, la polizia". In seguito, come riporta ilCorriere, si è seduto sulle scale di un giardinetto e si è sdraiato a terra. Con il passare delle ore il suo comportamento è apparso sempre più agitato. Diverse persone hanno chiamato i numeri di emergenza dopo averlo visto colpire con testate e calci le porte dei garage, mentre continuava a gridare che qualcuno voleva ucciderlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bologna, prima "azzanna" gli agenti, poi… la verità sugli ultimi 38 minuti di Fakir

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Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagatiLa procura di Bologna ha aperto un’indagine sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica mentre due agenti lo immobilizzavano a terra.

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