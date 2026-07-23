Due interventi del 118 sono stati registrati prima dell’ultima crisi di Fakir, uno al parco giochi e un altro in un condominio. Nei mesi precedenti, la vittima di 42 anni, di origine marocchina, aveva ricevuto assistenza per comportamenti considerati molesti. Domenica scorsa, Fakir è stato trovato morto ammanettato nel quartiere del Pilastro.

Negli ultimi mesi della sua vita Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto ammanettato domenica scorsa al Pilastro, era molto probabilmente attraversato da un tormento che non gli dava tregua. Un disagio che era sfociato, solo nell’ultimo mese, in due episodi che avevano richiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Il 20 giugno scorso, nel primo pomeriggio, era stato soccorso da un’ambulanza del 118 in un’area giochi del quartiere Borgo Panigale: al polso sinistro un taglio che si era auto inferto. Trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con un codice azzurro, l’uomo, che in triage era arrivato «vigile e orientato», scrivono i medici nel referto, «con umore deflesso, ma tranquillo», aveva però chiesto in quella sede di poter parlare con uno psichiatra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, i due interventi del 118 prima dell’ultima crisi: molesto al parco giochi e in un condominio

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Uomo muore durante intervento di polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla in un video

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Bologna, la corsa dei soccorsi per Abderrahim Fakir: dall’allarme al decesso, la cronologia dell’intervento del 118Un intervento sanitario è stato avviato in via Svevo, al Pilastro, dopo una richiesta di soccorso per un uomo di 42 anni.

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Morte Fakir, intervento polizia sotto lente pm. Attesa per l'autopsia; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia.

Fakir, i due interventi del 118 prima dell’ultima crisi: molesto al parco giochi e in un condominioI precedenti del 42enne morto ammanettato al Pilastro a Bologna: a Castello d’Argile il 12 giugno aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Era spesso agitato, secondo i familiari aveva scoperto di re ... corrieredibologna.corriere.it

**NON TUTTI QUELLI CHE URLANO SONO CRIMINALI. A VOLTE STANNO CHIEDENDO AIUTO.** La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia al Pilastro (Bologna), ha riacceso il dibattito sul modo in cui vengono gestite le pers x.com

Nuovi dettagli e immagini esclusive sulla tragica morte di Fakir, mentre veniva immobilizzato dagli agentiArriva una macchina, che sarebbe quella che si vede in questo pezzo di video, e Fakir, in preda a quella che il 118 ha definito una crisi psichiatrica, si scaglia contro il veicolo, colpendo il cofano ... tg.la7.it

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