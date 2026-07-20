Un intervento sanitario è stato avviato in via Svevo, al Pilastro, dopo una richiesta di soccorso per un uomo di 42 anni. L’Ausl di Bologna ha ricostruito la sequenza temporale dell’intervento del 118, che si è concluso con il decesso dell’uomo durante un intervento delle forze dell’ordine. La cronologia si sviluppa nel giro di pochi minuti, dall’allarme fino alla fine dell’intervento.

È una sequenza scandita dai minuti quella ricostruita dall’ Ausl di Bologna sull’intervento sanitario in via Svevo, al Pilastro, dove Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto durante un intervento della polizia. Una cronologia che ora entra negli accertamenti della magistratura e dell’indagine interna avviata dall’ Azienda sanitaria per verificare ogni fase dei soccorsi. L’Ausl ha comunicato di aver iniziato a raccogliere tutte le informazioni disponibili per ricostruire “puntualmente” lo svolgimento dell’intervento e valutare, per quanto di propria competenza, le modalità con cui si sono svolte le operazioni sanitarie. L’azienda si è inoltre messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per fornire ogni elemento utile alle verifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, la corsa dei soccorsi per Abderrahim Fakir: dall’allarme al decesso, la cronologia dell’intervento del 118

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