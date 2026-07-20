Un uomo è morto durante un intervento della polizia in via Svevo a Bologna. Prima dell’intervento, ha chiamato il 118 segnalando una crisi psichiatrica. Sul suo volto sono state trovate ferite. Le circostanze che hanno portato allo scontro con le forze dell’ordine sono ancora da chiarire. Si indaga sulle cause delle ferite e sui motivi per cui l’uomo si sia scagliato contro gli agenti, che hanno usato uno scudo per difendersi.

La morte di Abderahhim Fakir durante un intervento della polizia apre a molti interrogativi. Emergono i primi dettagli su cosa sia avvenuto ieri in via Svevo a Bologna. Anche se per far realmente luce sui fatti servirà attendere l'analisi dei video delle bodycam degli agenti. La Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis, «nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento». Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fakir, la telefonata al 118 per una «crisi psichiatrica», le ferite sul volto, cosa è successo prima del video (e perché lo scudo agli agenti): la ricostruzione

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