Alle 12.17, la centrale operativa ha inviato un’ambulanza con quattro volontari della Croce Rossa verso via Italo Svevo, al Pilastro. Fakir era già a terra mentre gli agenti intervenivano. Gli agenti hanno richiesto immediatamente un medico e il 118 ha inviato quattro volontari. I minuti successivi sono al centro di un’indagine sulla tempestività dei soccorsi e sul sistema di emergenza.

Alle 12.17 la centrale operativa dispone l’invio dell’ambulanza Bologna 65 verso via Italo Svevo, al Pilastro. A bordo viaggiano quattro volontari della Croce Rossa, mentre Abderrahim Fakir si trova già a terra durante l’intervento della polizia. Alle 12.53 arriva il medico rianimatore, guarda il corpo del quarantaduenne e ne constata il decesso. In mezzo scorrono trentasei minuti che oggi appartengono all’inchiesta per omicidio colposo. Una telefonata acquisita dalla Procura aggiunge adesso un passaggio destinato a cambiare la lettura di quella sequenza. Secondo Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti, gli agenti avrebbero chiesto subito al 118 un’ambulanza «con automedica», specificando due volte che davanti a loro si trovava una persona in crisi psichica e che occorreva un medico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fakir, gli agenti chiesero subito un medico e il 118 inviò quattro volontari: i minuti decisivi che ora pesano sull’inchiesta di Bologna e sul sistema dei soccorsi

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Temi più discussi: Morte Fakir, gli agenti chiesero un medico. La centrale: non è disponibile; Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Volkswagen, il fondo del Qatar (terzo azionista del gruppo) blocca l'accordo con Israele su Iron Dome.

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Legale: 'Gli agenti chiesero un medico per Fakir, non era disponibile'Quando i due poliziotti sono arrivati sul posto per fermare Abderrahim Fakir, hanno subito chiamato il 118 chiedendo l'invio di un'ambulanza con automedica per una persona in crisi psichica. Dalla ... ansa.it

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