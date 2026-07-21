Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto domenica in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della Polizia. Il presidente del 118 ha affermato che, con un medico sul posto in tempi rapidi, la vita dell’uomo si sarebbe potuta salvare. Ha inoltre criticato la manovra adottata dai poliziotti, ritenendola sbagliata. La vicenda si è svolta in un contesto di intervento delle forze dell’ordine, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Abderrahim Fakir, 42enne morto domenica durante un intervento della Polizia in zona Pilastro a Bologna, si sarebbe potuto salvare con l'arrivo tempestivo di un medico del 118. Lo spiega il presidente della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli. «A fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe potuto sedare il soggetto, a sua stessa tutela e impedendo conseguenze più gravi», ha spiegato all'Ansa. Balzanelli ha sottolineato anche come sia stata del tutto «sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti di contenimento del soggetto in posizione prona con viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata è può essere letale: riduce la circolazione d'aria nei polmoni». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Fakir, il presidente del 118: «Con un medico subito sul posto si sarebbe potuto salvare. Sbagliata la manovra dei poliziotti»

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Caso Fakir, il presidente del 118: “Un medico sul posto avrebbe potuto salvarlo”. Pm acquisiranno le linee guida del Viminale sul contenimentoSe un medico del 118 fosse intervenuto subito sul luogo, Abderrahim Fakir avrebbe potuto essere salvato.

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Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare: lo spiega il presidente della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli #ANSA x.com

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Morocco Intervenes in the Killing of Abd al-Rahim Fakir in Italy reddit

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