Gli agenti di Fakir la bodycam e il 118 | Si poteva salvare Il precedente | Malmenato da uno dei due

Gli agenti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir sono stati descritti come sconvolti e addolorati. La bodycam e le registrazioni del 118 mostrano che, secondo le testimonianze, l’intervento avrebbe potuto portare a un salvataggio. Un precedente indica che Fakir sarebbe stato malmenato da uno dei due agenti coinvolti. Le immagini e i referti medici sono al centro di un’indagine sulla gestione della situazione e sui possibili danni subiti dall’uomo.

Gli agenti che hanno bloccato a terra Abderrahim Fakir sono «sconvolti, addolorati, attoniti». Il capopattuglia di 28 anni e l’assistente di 23 che hanno partecipato all’intervento nel quartiere Pilastro di Bologna in cui è morto il cittadino marocchino «sono due ragazzi che dovevano compiere un banale intervento che invece è sfociato in una tragedia», secondo il loro avvocato Gabriele Bordoni. I due vengono da fuori Bologna, sono celibi e stimati dai colleghi. Ma adesso l’indagine punta sul rispetto delle regole di ingaggio. In particolare sullo spray urticante e sulla presa a terra. E ci sarebbe anche un precedente che riguarda uno dei due: c’è chi lo accusa di brutalità durante un intervento per un monopattino. 🔗 Leggi su Open.online

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Ha postato un video sui social dove si vedono tre agenti di polizia che lo immobilizzano su una strada di Bologna, via Mazzini. E dice che uno di loro, il più sbruffone, è lo stesso poliziotto che domenica teneva le mani sulla testa di Abderrahim Fakir. Lo ha de x.com

A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia In un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena reddit