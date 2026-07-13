In aula sono stati mostrati i video registrati dalle bodycam degli agenti intervenuti il 14 ottobre 2025, in via Iglesias, nel momento in cui Pamela Genini perdeva la vita. Le immagini catturano gli ultimi respiri della ragazza e sono state proiettate durante l’udienza. La reazione di una delle parti coinvolte è stata visibile mentre si osservavano le sequenze.

Le bodycam in dotazione agli agenti intervenuti in via Iglesias il 14 ottobre 2025, quando Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin, hanno immortalato gli ultimi respiri della ragazza. Le immagini sono state mostrate in aula durante il processo contro il 53enne su richiesta del pm Alessia Menegazzo e della responsabile del dipartimento operativo nelle violenze di genere, Letizia Mannella. Soncin, mentre osservava i filmati, avrebbe reagito con indifferenza. Gli ultimi istanti di vita nelle bodycam degli agenti La reazione di Gianluca Soncin La ricostruzione del femminicidio di Pamela Genini Gli ultimi istanti di vita nelle bodycam degli agenti La notizia arriva dall’Ansa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, in aula il video della bodycam dei poliziotti con gli ultimi respiri: la reazione di Soncin

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Pamela Genini, in aula gli ultimi istanti di vita della vittima. La famiglia: «Si poteva salvare»

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