Ece ?rtem la verità sulla morte dell’attrice di  Mr Wrong | l’autopsia cambia tutto

Per settimane si era ipotizzato un malore improvviso e si erano rincorse diverse voci, compresa quella legata al morso di una scimmia durante un viaggio in Thailandia. L’autopsia ha fatto chiarezza sulla morte di Ece?rtem, l’attrice turca conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di I??l nella popolare serie televisiva Mr. Wrong. La giovane artista è morta il 15 giugno nella sua abitazione di Istanbul, dopo essersi improvvisamente accasciata mentre si trovava insieme alla madre. In un primo momento le autorità avevano ipotizzato un attacco cardiaco, ma gli accertamenti medico-legali hanno raccontato una storia diversa. L’autopsia chiarisce le cause della morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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È morta improvvisamente LAttrice Turca Ece rtem aveva 35 Anni: Un Infarto Improvviso

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