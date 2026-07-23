Fakir al Tg1 video delle body cam dei poliziotti Legale agenti | Contatto con altre persone

Nelle ultime ore sono stati diffusi dal Tg1 i video delle body cam dei poliziotti coinvolti in un episodio di cronaca. Secondo quanto dichiarato dagli avvocati degli agenti, nel corso dell’intervento ci sarebbe stato un contatto con altre persone, dettaglio che potrebbe influenzare la ricostruzione dei fatti. Questi materiali e dichiarazioni sono ora al centro di un’indagine in corso, che sta analizzando le circostanze dell’episodio.

Nelle ultime ore sono emersi dettagli fondamentali destinati a ridefinire i contorni di un drammatico fatto di cronaca che sta scuotendo l’opinione pubblica e l’opinione degli inquirenti. Il Tg1 ha mostrato in esclusiva le immagini della body Cam dei poliziotti intervenuti per fermare Abderrahim Fakir domenica scorsa a Bologna. Il video mostra la progressione di tutte fasi dell’intervento della polizia. E’ da poco passato mezzogiorno e le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir, che sull’uomo con cui è venuto a contatto. Dopo aver atteso 40 minuti sperando che si calmasse, gli agenti temono che la situazione possa degenerare perché il 42enne si sarebbe scagliato contro un’auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Caso Fakir, il video body cam dei poliziotti. Legale agenti: Contatto con altre persone

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