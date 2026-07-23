Il Napoli ha fatto un’offerta per l’esterno argentino dell Boca Juniors. La trattativa per l’acquisto di Zeballos dipende dalle cessioni in rosa. Fabrizio Romano conferma che il club italiano ha in pugno il giocatore, ma la decisione finale si aspetta dopo le uscite. La trattativa resta aperta e in fase di definizione.

Exequiel Zeballos resta nel mirino del Napoli, ma la fumata bianca dipende dalle uscite. Secondo Fabrizio Romano, gli azzurri hanno già fatto un’offerta al Boca Juniors e controllano la situazione dell’esterno argentino. Zeballos-Napoli: 10 milioni sul tavolo, ma il Boca chiede di più. La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Zeballos è in stand-by, non per mancanza di interesse ma per questioni economiche concrete. Gli azzurri hanno proposto 10 milioni di dollari, cifra che i Xeneizes hanno rifiutato con una controproposta che modifica percentuali di rivendita e formula complessiva dell’affare. Il club argentino vuole più soldi, il Napoli ha preferito guadagnare tempo: una dinamica tipica di chi sa di avere il giocatore dalla sua parte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Fabrizio Romano conferma, colpo in arrivo: “Il Napoli lo ha in pugno”

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