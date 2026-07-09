Fabrizio Romano conferma | L’Inter ha chiuso per Anan Khalaili Ora i nerazzurri punteranno sul nuovo difensore

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha completato l’acquisto di Anan Khalaili, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano. La società nerazzurra ora si concentrerà sul rafforzamento del reparto difensivo, con particolare attenzione al ruolo di difensore. La strategia prevede di puntare su un nuovo giocatore per la linea arretrata, dopo aver concluso l’operazione per il giovane esterno. La società ha definito i dettagli dell’accordo e sta organizzando le prossime mosse per completare il reparto difensivo.

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di Francesco Aliperta Inter, i dettagli dell’operazione e la strategia nerazzurra per la difesa: tutti i retroscena svelati da Fabrizio Romano. L’Inter piazza un colpo importante per la fascia destra. Fabrizio Romano ha ricostruito i passaggi cruciali della trattativa: «Per Khalaili c’è stato un incontro diretto tra Inter e USG: non ci sono mai stati intermediari, è stata un’operazione diretta e hanno trattato a livello verbale. Ausilio ha definito l’operazione per 25 milioni più bonus: accordo col giocatore per 5 anni e stipendio da 2,2 milioni a stagione». LEGGI ANCHE:   Le ultimissime di casa Inter Il giornalista ha poi chiarito le dinamiche dietro la scelta: «L’Inter non ha trattato altri esterni dopo Palestra: era stato scelto lui poi è saltato e da lì i nerazzurri si sono concentrati su Khalaili e basta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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