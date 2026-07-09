di Francesco Aliperta Inter, i dettagli dell’operazione e la strategia nerazzurra per la difesa: tutti i retroscena svelati da Fabrizio Romano. L’Inter piazza un colpo importante per la fascia destra. Fabrizio Romano ha ricostruito i passaggi cruciali della trattativa: «Per Khalaili c’è stato un incontro diretto tra Inter e USG: non ci sono mai stati intermediari, è stata un’operazione diretta e hanno trattato a livello verbale. Ausilio ha definito l’operazione per 25 milioni più bonus: accordo col giocatore per 5 anni e stipendio da 2,2 milioni a stagione». LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Il giornalista ha poi chiarito le dinamiche dietro la scelta: «L’Inter non ha trattato altri esterni dopo Palestra: era stato scelto lui poi è saltato e da lì i nerazzurri si sono concentrati su Khalaili e basta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Fabrizio Romano conferma: «L’Inter ha chiuso per Anan Khalaili. Ora i nerazzurri punteranno sul nuovo difensore»

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MAXI OPERAZIONE JUVE: TRE NOMI! MILAN: INACIO CÈ! INTER: DUE COLPI PIÙ UNO! KHALAILI E CHALOBAH…

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Fabrizio Romano conferma: l'Inter è sempre più fiduciosa per Anan Khalaili. Resta solo da definire la cifra finale con l'Union Saint-Gilloise. ? #Inter #Calciomercato #Khalaili #Romano #SerieA x.com

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