Il calciomercato del Napoli si concentra su un possibile arrivo di Gila dalla Lazio. Lo spagnolo ha dato disponibilità a trasferirsi, mentre l’allenatore della squadra campana ha espresso interesse per il giocatore. Il nome di Gila è tra quelli monitorati dal direttore sportivo, con trattative ancora in fase iniziale. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Il “nuovo” Napoli di Massimiliano Allegri è sotto la luce dei riflettori del calciomercato. Tra i nomi seguiti da Giovanni Manna bisogna sicuramente inserire quello di Gila della Lazio. Per Pedullà servono 20-22 milioni. Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione del centrale spagnolo sul proprio canale YouTube “Il Napoli di Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sta prendendo forma. Gila è uno dei migliori difensori del nostro campionato, ha un solo altro di contratto con la Lazio che, però, vorrebbe comunque trattenerlo, nonostante il rischio di perderlo la prossima stagione. Questa non sarebbe la prima volta che Lotito terrebbe un giocatore in scadenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Fabrizio Romano: “Gila al Napoli? C’è l’apertura dello spagnolo, Allegri lo vuole”

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