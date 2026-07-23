Fabrizio Moro al Castello di Santa Severa | quando ci sarà il concerto

Fabrizio Moro si esibirà al Castello di Santa Severa sabato 1° agosto, in un concerto già sold out. L’evento chiude la settimana di spettacoli che si svolge dal 27 luglio al 2 agosto. La data è stata annunciata e confermata, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione si svolge in un luogo storico, con l’artista che porterà sul palco il suo repertorio. La prevendita per l’evento si è esaurita in breve tempo.

Santa Marinella, 23 luglio 2026 – Fabrizio Moro sarà il protagonista della nuova settimana di eventi al Castello di Santa Severa. Il cantautore salirà sul palco sabato 1° agosto per un concerto già sold out, momento centrale del programma in calendario dal 27 luglio al 2 agosto. Il borgo affacciato sul mare ospiterà anche teatro, cinema, musica, danza, incontri letterari e spettacoli per bambini nell’ambito della rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”. Promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, la manifestazione continua a trasformare ogni sera il Castello in uno spazio aperto alla cultura e alla condivisione, dove la programmazione artistica dialoga con il fascino di uno dei complessi monumentali più suggestivi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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