Il cantante italiano ha annunciato le prime dieci date del suo tour estivo, chiamato Brittintoour ’26, che si svolgeranno all'aperto in diverse località italiane. Tra queste, una data è prevista per il 24 luglio presso il Castello di Santa Severa, in provincia di Roma. L'artista ha comunicato ufficialmente il calendario delle esibizioni, che si svolgeranno tra luglio e agosto. Le date sono state pubblicate sui canali ufficiali e riguardano principalmente location all'aperto per la stagione estiva.

ALEX BRITTI ANNUNCIA BRITTINTOUR ’26 LE PRIME DIECI IMPERDIBILI DATE OUTDOOR IN GIRO PER L’ITALIA Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo con BRITTINTOUR ’26 e annuncia oggi le prime 10 date outdoor per la stagione estiva. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, portando l’energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta la penisola. Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Alex Britti in concerto il 24 luglio al Castello di Santa Severa (RM)

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