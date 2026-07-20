Alex Britti in concerto al Castello di Santa Severa con il Brittintour ’26
Il 24 luglio si terrà un concerto di Alex Britti al Castello di Santa Severa nell’ambito del Brittintour ’26. La data rappresenta una delle tappe principali del tour estivo dell’artista, che si svolge sulla costa laziale. La location del castello sarà il teatro naturale dell’evento, previsto per quella sera. La manifestazione è stata annunciata come parte del calendario musicale estivo, senza ulteriori dettagli su eventuali altri artisti o attese di pubblico.
L’energia del Brittintour approda sul litorale romano. Il prossimo 24 luglio, la suggestiva cornice del litorale laziale si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del tour estivo dell’artista. Dopo aver attraversato l’Italia, Alex Britti porta la sua inconfondibile chitarra vicino alla Capitale, arricchendo i ricchi appuntamenti di luglio previsti nel celebre maniero affacciato sul mare. La fortezza, già nota al pubblico per l’ampia programmazione estiva 2026, si conferma così uno dei palcoscenici privilegiati per la grande musica dal vivo. L’esibizione promette di fondere tecnica e istinto, offrendo agli spettatori un’esperienza sonora autentica. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Alex Britti: La mia chitarra | RSI Musica
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