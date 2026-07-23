Un atleta non vedente ha vinto il titolo di campione toscano di Para Endurance. La gara si è svolta tra Marina di Pisa e Montemurlo, e l’atleta ha concluso il circuito in prima posizione, in sella a Montanaro. Questa è la prima volta che ottiene il titolo regionale.

Firenze, 23 luglio 2026 - Ci sono vittorie che valgono molto più di una medaglia. Quella conquistata da Fabio Ulivastri è una di queste. L'atleta non vedente ha conquistato per la prima volta il titolo di campione toscano di Para Endurance, imponendosi al termine del circuito regionale disputato tra Marina di Pisa e Montemurlo. Un successo che corona anni di impegno, sacrifici e passione, vissuti in perfetta sintonia con il suo inseparabile cavallo, che adesso è Montanaro. Il titolo è arrivato lo scorso 5 luglio, al termine della prova disputata a Marina di Pisa. Una gara resa ancora più difficile dal caldo intenso, che ha messo a dura prova cavalli e cavalieri, ma che Ulivastri ha saputo affrontare con lucidità, esperienza e determinazione, conquistando il gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabio Ulivastri è campione toscano di Para Endurance. L’atleta ha conquistato il titolo regionale in sella a Montanaro

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