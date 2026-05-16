La squadra di pallavolo della città ha vinto il titolo regionale nella categoria Under 15 maschile. I giovani atleti, tutti provenienti dalla stessa società, hanno superato le avversarie nelle tappe decisive del torneo, arrivando così alla conquista del titolo. La vittoria permette loro di accedere alle fasi successive delle competizioni nazionali. La società ha confermato il successo attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli incontri o sui giocatori coinvolti.

Pallavolo Bologna è campione regionale nella categoria Under 15 maschile. I ragazzi rossoblù, nell’ultimo week end, si sono imposti da padroni casa nella Final Four del campionato di categoria organizzata a San Lazzaro di Savena dal Crer in collaborazione con Pallavolo Bologna: battuta in semifinale la Energy Volley di Parma con un secco 3-0 (25-16, 25-14, 25-16), e poi in finale hanno completato l’opera regolando 3-1 la Gas Sales Bluenergy Piacenza (25-16, 21-25, 25-23, 25-21). Con il titolo regionale, Bologna stacca pure il pass per le finali nazionali che si disputeranno a Capo di Leuca, in provincia di Lecce, a fine mese, dal 25 maggio al 31. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pallavolo Bologna ha conquistato il titolo regionale. I ragazzi dell’under 15 incantano e sognano di vincere lo scudetto

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