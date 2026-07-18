Una giocatrice ha conquistato il titolo regionale nella categoria B femminile a Fossombrone, durante i Campionati Regionali delle Marche. Nella categoria D maschile, invece, il vincitore è stato Efrem Ruggeri. La competizione si è svolta presso la bocciofila locale, che ha ospitato le gare delle categorie B, C e D, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

La Bocciofila Oikos Fossombrone ha ospitato i Campionati Regionali delle Marche riservati alle categorie B, C e D, una delle manifestazioni più attese del calendario federale. In una giornata caratterizzata da un elevato livello tecnico e da un’ottima partecipazione, sono stati assegnati dieci titoli regionali tra gare individuali, di coppia e di terna, sia maschili che femminili. Alla fine cinque titoli sono finiti in provincia di Ancona, due in provincia di Pesaro-Urbino (entrambi della Metaurense di Calcinelli), due in provincia di Fermo e uno in provincia di Macerata. Nella categoria B, il titolo dell’individuale è stato conquistato da Lorenzo Fazi della Bocciofila Montegranaro, autore di un percorso convincente che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocce, conquistato il titolo regionale nella categoria B femminile a Fossombrone. Tra gli uomini (categoria D) vince Efrem Ruggeri. Metaurense esulta, Fedora Simoncelli ha la mira giusta

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