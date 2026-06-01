I carabinieri hanno smantellato una grande fabbrica clandestina di sigarette a Parma, arrestando 12 persone. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 20 tonnellate di tabacco e più di 4 milioni di sigarette pronte per essere vendute. L’attività si svolgeva in un edificio con un piano superiore, dove erano stoccati i prodotti finali. L’intervento ha portato alla scoperta di un vasto sistema di produzione illegale.

Sono 12 le persone arrestate, 20 le tonnellate di tabacco grezzo, semi lavorato e sigarette già confezionate poste sotto sequestro. Sono i numeri del maxi blitz dei carabinieri che hanno scovato una fabbrica clandestina di sigarette, a Parma. In totale sono 200.000 i pacchetti di “bionde” contraffatte sottratte al mercato nero, smantellati un intero opificio industriale clandestino, con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia. È questo il significativo bilancio del tempestivo intervento operato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma che hanno... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, smantellata maxi fabbrica clandestina di sigarette: 12 arresti, sequestrati 20 tonnellate di tabacco

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Parma video CC: 12 arresti x produzione sigarette a marchio falsificato

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