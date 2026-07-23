Un uomo di 33 anni, residente in Italia, ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 131 Dcn. Dopo aver fatto scendere la moglie dall’auto, è ripartito con il figlio e si è schiantato contro una barriera di cemento. L’incidente è avvenuto nel giro di pochi minuti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La moglie e il bambino sono rimasti illesi.

Il 33enne, content creator ucraino residente a Olbia, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro una barriera di cemento sulla Statale 131 Dcn. Emergono nuovi particolari sulla tragedia avvenuta all’alba di mercoledì 22 luglio lungo la Statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dove ha perso la vita Anatoli Frolov, 33 anni, content creator di nazionalità ucraina residente a Olbia. L’uomo è morto dopo un violento schianto contro una barriera in cemento che proteggeva un cantiere stradale. Con lui, in auto, c’era il figlio di 9 anni, sopravvissuto all’incidente. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, poco prima della tragedia il 33enne avrebbe avuto una discussione con la moglie al termine di una serata trascorsa con alcuni connazionali a San Teodoro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fa scendere la moglie dall’auto, riparte con il figlio e si schianta: il dramma di Anatoli Frolov in pochi minuti

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