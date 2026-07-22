Budoni ucraino litiga con la moglie e la fa scendere dall’auto | poco dopo lo schianto mortale
Un uomo ucraino ha avuto un litigio con la moglie e le ha chiesto di scendere dall’auto. Poco dopo, l’auto è stata coinvolta in un incidente stradale mortale lungo la statale 131 Dcn. La dinamica dell’incidente si sta chiarendo man mano che le indagini proseguono.
Si delinea con sempre maggiore chiarezza la dinamica del tragico incidente avvenuto nelle prime ore di mercoledì 22 luglio lungo la strada statale 131 Dcn, a Budoni. A perdere la vita è stato Anatoli Frolov, 34 anni, mentre il figlio di 9 anni, che viaggiava con lui, è sopravvissuto grazie al seggiolino e alla cintura di sicurezza. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Siniscola, coordinata dal comandante Carmelo Derelitto, tutto sarebbe iniziato dopo una lite con la moglie. Nell’auto viaggiavano il 34enne, la moglie e il figlio. Dopo un acceso litigio, l’uomo avrebbe fatto scendere la donna nei pressi del bivio per San Teodoro, ripartendo insieme al bambino con l’intenzione di tornare a Olbia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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