Nikkei scende | tensioni in Medio Oriente e incertezza sui chip IA

Le borse asiatiche registrano cali, con il Nikkei in ribasso a causa delle tensioni in Medio Oriente e dell’incertezza sui semiconduttori per intelligenza artificiale. Dopo l’IPO, il crollo di Softbank ha pesato sul mercato, evidenziando le difficoltà del settore. Inoltre, l’aumento dei tassi di interesse deciso dalla banca centrale giapponese ha alimentato le preoccupazioni degli investitori sui possibili effetti sui mercati finanziari.

Perché il crollo di Softbank ha colpito così duramente dopo l'IPO?. Come influenzerà il rialzo dei tassi della Bank of Japan i mercati?. Quanto tempo durerà il deficit di produzione dei chip di TSMC?. Quali rischi comporta la discrepanza tra software e capacità hardware?.? In Breve Softbank crolla dell'11% nonostante i piani per data center in Francia da 75 miliardi.. C.C. Wei prevede carenza chip IA per diversi anni rispetto alla domanda mondiale.. Broadcom perde il 10% per previsioni ricavi chip IA sotto le attese.. Bank of Japan valuta aumento tassi di 0,25 punti entro questo mese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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