Il campionato di Formula Uno 2026 si avvicina alle tappe centrali della stagione, con le gare in Europa tra luglio e agosto. Prima di questa pausa, sono stati cancellati due Gran Premi in Medio Oriente. Stefano Domenicali, presidente della F1, ha dichiarato di sperare di poter recuperare almeno uno di questi eventi. La stagione prosegue con il GP d’Ungheria dal 24 al 26 luglio e il GP dei Paesi Bassi dal 21 al 23 agosto.

Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta entrando nel vivo della tournée estiva in Europa, prima di fermarsi per quasi un mese tra il GP d’Ungheria (24-26 luglio) ed il GP dei Paesi Bassi (21-23 agosto). Il calendario è composto ad oggi da 22 round, dopo l’annullamento delle gare previste ad aprile in Bahrain ed in Arabia Saudita a causa del conflitto armato in Medio Oriente. L’obiettivo di chi governa la F1 sarebbe però quello di recuperare almeno uno dei due appuntamenti “persi per strada”, come ha ribadito il CEO Stefano Domenicali durante il weekend di Silverstone. “ Se potremo annunciare qualcosa riguardo alla possibilità di recuperare le gare non disputate, lo faremo al momento opportuno e in condizioni soddisfacenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Stefano Domenicali spera di recuperare almeno uno dei due GP annullati in Medio Oriente

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