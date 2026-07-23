La gara di Formula 1 in Ungheria si svolgerà nel weekend a Budapest. Gli orari delle sessioni, comprese prove e qualifiche, sono stati comunicati e le modalità di visione includono sia la televisione che lo streaming online. La competizione segue un evento recente in Belgio e vedrà in pista 22 monoposto. Le sessioni si terranno nelle date e orari stabiliti, con dettagli disponibili sui canali ufficiali di trasmissione.

A pochi giorni dal bel weekend di Spa, in Belgio, è subito il momento di rivedere in pista le 22 monoposto di Formula 1. I protagonisti del mondiale 2026 sono infatti pronti per l'undicesima tappa della stagione, l'ultima prima della pausa estiva, il Gran Premio d'Ungheria, in programma sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Su uno dei tracciati più corti e stretti del calendario, andrà così in scena un appuntamento molto importante per tutti, perché il risultato di questa gara resterà nella testa dei piloti per quattro settimane. Il Circus riparte dal punto di riferimento del 2026, la Mercedes, quella di Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming

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