La gara di Monaco, sesto appuntamento della stagione di Formula 1 e prima in Europa, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e su Now. La copertura coprirà tutto il weekend, dalle prove libere alle qualifiche e alla corsa. Gli appassionati potranno seguire l’evento sia in televisione che in streaming, senza ulteriori modalità di visione ufficiali annunciate.

Dopo cinque gare tutte fuori dall'Europa è arrivato il momento di rivedere sfrecciare sulle piste del nostro continente le monoposto di Formula 1. I protagonisti del campionato del mondo 2026 sono ormai pronti per il sesto appuntamento della stagione, il Gran Premio di Monaco, in programma sul famoso circuito cittadino di Montecarlo, da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Si tratta di una tappa importante e speciale per tutti, perché ogni pilota dello schieramento vorrebbe vincere almeno una volta questa gara così affascinante. Tra quelli che sognano di salire sul gradino più alto del podio ed essere così premiati dal principe Alberto II di Monaco, c'è di certo Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Monaco: gli orari di Montecarlo, dove vedere la gara in Tv e streaming

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