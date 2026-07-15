La decima tappa del mondiale di Formula 1 si svolge dal 17 al 19 luglio sul circuito di Spa-Francorchamps. La gara si terrà domenica, con qualifiche e prove libere distribuite durante il weekend. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e le dirette saranno disponibili in TV e streaming. La pista belga ospita i piloti del campionato 2026 per tre giorni di prove e competizioni.

Dopo una settimana è tornato il momento di vedere in pista le monoposto di Formula 1. I protagonisti del mondiale 2026 sono infatti pronti per la decima tappa della stagione, il Gran Premio del Belgio, in programma sul circuito di Spa-Francorchamps, da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Su uno dei tracciati più affascinanti in assoluto, ci sarà così un appuntamento molto importante per tutti, il penultimo prima della pausa estiva. Il Circus iridato è pronto a ripartire dopo la seconda vittoria del 2026 della Ferrari, ottenuta un po' a sorpresa a Silverstone con Charles Leclerc. Il monegasco non saliva sul gradino più alto del podio dal 20 ottobre 2024 in Texas, ad Austin, e nelle gare precedenti era sempre arrivato dietro al suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Belgio: gli orari di Spa-Francorchamps, dove vedere la gara in Tv e streaming

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