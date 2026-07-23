Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 si svolgerà domenica 26 luglio alle 15:00. Le qualifiche sono programmate per sabato 25 alle 16:00. La gara sarà trasmessa su TV8, seguendo gli orari di copertura stabiliti. La sessione di qualifiche definirà la posizione di partenza per la corsa. È l’undicesimo appuntamento della stagione 2026.

Il Gran Premio di Ungheria di F1 avrà luogo domenica 26 luglio. L’undicesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 15:00. Ovviamente, lo schieramento di partenza sarà determinato dalle qualifiche, che si terranno alle ore 16:00 di sabato 25. Si correrà nell’autodromo dell’ Hungaroring. L’impianto edificato a circa 20 km da Budapest ospita ininterrottamente una gara iridata dall’ormai lontano 1986. Dunque, si festeggia il quarantennale di un evento storico. Quello magiaro fu il primo Gran Premio a disputarsi “Oltrecortina”, quando il mondo viveva ancora la dinamica della Guerra Fredda, seppur ormai al tramonto. Il tracciato è lento e tortuoso, essendo stato edificato in un catino naturale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Ungheria 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

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