Il Gran Premio di Barcellona si svolgerà domenica 14 giugno alle ore 15:00. La gara sarà trasmessa su TV8 e rappresenta il settimo appuntamento del Campionato 2026. Gli orari di programmazione per le sessioni di prove e qualifiche saranno comunicati successivamente. La corsa si terrà nel circuito di Barcellona e si svolgerà nel fine settimana dal 14 al 16 giugno.

Il Gran Premio di Barcellona di F1 avrà luogo domenica 14 giugno. Il settimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 15:00. Lapalissianamente, lo schieramento di partenza sarà determinato dalle qualifiche, che si terranno alle ore 16:00 di sabato 13. Si correrà nell’autodromo del Montmelò. L’impianto edificato a nord di Barcellona ospita ininterrottamente una gara iridata dall’ormai lontano 1991. Tuttavia, da quest’anno, la storica rivale Madrid si è accaparrata il GP di Spagna, che si disputerà a settembre sul nuovo “Madring”. Dunque, l’evento tenuto al Montmelò ha cambiato nome, diventando il GP di Catalogna. Il tracciato è un’autentica pietra di paragone del valore delle monoposto. Il broccardo recita “chi va forte a Barcellona, va forte dappertutto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Barcellona 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

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