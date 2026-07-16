Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 si svolgerà domenica 19 luglio alle ore 15:00. Le qualifiche sono previste per sabato 18 alle 16:00, determinando la posizione di partenza. La gara sarà trasmessa su TV8.

Il Gran Premio del Belgio di F1 si disputerà domenica 19 luglio. La decima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 15:00. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 16:00 di sabato 18. Si correrà nell’autodromo di Spa-Francorchamps. Il tracciato nella sua conformazione attuale vide la luce all’inizio degli anni ’80 e rappresentò un deciso miglioramento rispetto al pericolosissimo lay-out originario, utilizzato dal 1950 al 1970, anno dopo il quale uscì dal programma del Mondiale proprio a causa dell’assenza di sicurezza. La nuova pista permise di far risorgere l’evento, diventato poi uno dei più amati dal pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Belgio 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP BARCELLONA 2026, orari TV

Notizie e thread social correlati

F1, GP Miami 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenicaIl Gran Premio di Miami di Formula 1 si svolgerà domenica 3 maggio e sarà la quarta gara del campionato 2026.

Leggi anche: F1, GP Barcellona 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 è a Spa: tutto il PROGRAMMA; Orari TV GP Belgio 2026: Spa in diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio; F1 GP Belgio 2026: orari TV Sky, NOW e TV8 della gara a Spa - Formula 1.

A Silverstone è andato in scena un #GranPremio pazzo, ma la #Formula1 corre così veloce che già si pensa al prossimo evento, quello del Belgio: questi gli orari del weekend di #Spa-Francorchamps Guida al GP del Belgio 2026 (1 di 6) formula1.it/news/31 x.com

F1 2026 - Orari e dove vedere il GP del Belgio in TV e in Streaming reddit

F1, GP Belgio 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenicaIl Gran Premio del Belgio di F1 si disputerà domenica 19 luglio. La decima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 15:00. Ovviamente, la griglia di ... oasport.it

F1 Belgio: programma, date e orari TV, Sky e TV8 a Spa-FrancorchampsOrari F1 GP Belgio: dove corre la Formula 1 sul tracciato di Spa-Francorchamps e come vedere la gara in diretta TV su Sky e in streaming. newsauto.it