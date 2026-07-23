F1 | Ferrari d’assalto in Ungheria cerca il colpaccio sulla pista amica

La Ferrari punta a una vittoria nel Gran Premio di Ungheria, dopo aver ottenuto buoni risultati a Silverstone e Spa, e affronta l’appuntamento con la convinzione di essere vicina alla Mercedes, che ha dominato la stagione finora. La squadra si prepara a sfruttare la pista di casa, cercando di ottenere il miglior risultato possibile, mentre i piloti si concentrano sulla strategia e sulle qualifiche. La gara rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe le scuderie in campionato.

Dalla delusione di Montecarlo al trionfo di Silverstone a all’ottima gara di Spa, la Ferrari si lancia sul gran premio di Ungheria, quello che fa da spartiacque della stagione, con la convinzione di essere ormai vicinissima alla Mercedes, forse in grado di batterla come è successo già diverse volte quest’anno. All’Hungaroring lo scorso anno Charles Leclerc ottenne la pole position e sul circuito ungherese Lewis Hamilton ha vinto otto volte nella sua carriera, ottenendo nove volte la pole position. Insomma da Maranello arrivano segnali di ottimismo, anche se il team principal Frederic Vasseur non vuole spingersi troppo in là. Ottimismo e... 🔗 Leggi su Panorama.it

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