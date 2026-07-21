F1 Ferrari favorita in Ungheria | c’è un motivo per credere nella rimonta

La Formula 1 si svolge a Budapest per il GP numero 11 del campionato, l’ultimo prima della pausa estiva. La Ferrari, dopo un secondo posto a Spa, si presenta con buone possibilità di vittoria. La scuderia italiana ha mostrato miglioramenti nelle ultime gare e si presenta come favorita, puntando a una rimonta in classifica. La gara si svolge sul circuito di Hungaroring, dove la scuderia ha avuto risultati positivi in passato.

La Formula 1 sbarca a Budapest per il GP numero 11 del campionato, l’ultimo prima della pausa estiva. La Ferrari arriva carica dalle gare recenti e punta dritta alla vittoria dopo il secondo posto di Spa con Leclerc. Dal 24 al 26 luglio il Gran Premio d’Ungheria offre una grande occasione alla scuderia italiana. Sulla carta, il tortuoso layout dell’Hungaroring è il terreno ideale per la SF-26, che ha confermato una stabilità eccellente nelle curve lente. Nelle 2 difficili tappe di Silverstone e Spa, tracciati ostili che penalizzano i motori meno potenti, la squadra ha incassato 81 punti. Questo bottino supera i 56 punti della Mercedes e i 36 di Red Bull e McLaren, e consolida il 2° posto nei costruttori a quota 285. 🔗 Leggi su Sportface.it

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