F1 Ferrari cerca risposte in Canada | aggiornamenti mirati sulla SF-26

Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 torna con il Gran Premio del Canada a Montreal. La Ferrari si prepara a affrontare questa corsa, appuntamento che rappresenta un momento importante per la squadra. La scuderia ha concentrato le proprie attività su aggiornamenti specifici della vettura SF-26, cercando di migliorare le prestazioni in vista della gara. La competizione si svolge su un circuito cittadino, caratterizzato da curve strette e rettilinei, e le squadre sono impegnate a ottimizzare le proprie strategie per ottenere risultati concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui