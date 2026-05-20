F1 Ferrari cerca risposte in Canada | aggiornamenti mirati sulla SF-26
Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 torna con il Gran Premio del Canada a Montreal. La Ferrari si prepara a affrontare questa corsa, appuntamento che rappresenta un momento importante per la squadra. La scuderia ha concentrato le proprie attività su aggiornamenti specifici della vettura SF-26, cercando di migliorare le prestazioni in vista della gara. La competizione si svolge su un circuito cittadino, caratterizzato da curve strette e rettilinei, e le squadre sono impegnate a ottimizzare le proprie strategie per ottenere risultati concreti.
Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 riparte da Montreal con il GP del Canada, appuntamento particolarmente delicato per la Ferrari. La SF-26 arriva sul circuito Gilles Villeneuve con l’obiettivo di verificare se il pacchetto di aggiornamenti introdotto a Miami possa finalmente tradursi in rendimento concreto. Per l’ADUO, invece, bisognerà attendere ancora. Il nodo principale resta la gestione degli pneumatici posteriori, uno dei punti deboli emersi nella prima parte di stagione. A Maranello si è intervenuti soprattutto sulla taratura del differenziale, per rendere più progressiva la distribuzione della coppia in uscita di curva e limitare i pattinanti che mandano rapidamente fuori temperatura le gomme. 🔗 Leggi su Sportface.it
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