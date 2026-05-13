Ponte del Gatto il cantiere entra nel vivo | arrivano le barriere metalliche per svuotare il canale

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul cantiere del Ponte del Gatto si sta procedendo con le fasi più rilevanti dei lavori, con l’arrivo delle barriere metalliche destinate a svuotare il canale. È iniziata l’installazione delle palancole metalliche, un passaggio fondamentale per la prosecuzione delle opere. La fase attuale rappresenta un momento cruciale nello sviluppo del progetto di costruzione del ponte.

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Continuano i lavori sul cantiere del Ponte del Gatto ed è iniziata una fase importante del cantiere, quella dell’infissione delle palancole metalliche. Le palancole sono elementi strutturali metallici utilizzati frequentemente per il sostentamento degli scavi e per il prosciugamento dei corsi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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