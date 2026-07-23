evento a palazzo candiotti

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due eventi si sono svolti a Palazzo Candiotti, focalizzati sulla valorizzazione delle aree rurali, sulla promozione di nuove modalità di partecipazione e sulla discussione sullo sviluppo sostenibile dei territori. Gli incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con interventi e tavole rotonde dedicate ai temi specifici. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali durante le manifestazioni.

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Sono stati due appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle aree rurali, alla promozione di nuove forme di partecipazione e alla riflessione sullo sviluppo sostenibile dei territori. Nell’ambito del progetto europeo Rural Voices 2030, il Comune di Foligno ha partecipato alla V edizione della “ Tribù di Augh! “, manifestazione di bike trail che richiama ogni anno centinaia di partecipanti e attraversa il territorio montano folignate, offrendo un’occasione di incontro tra sport, ambiente e comunità locali. L’iniziativa ha previsto la realizzazione della Stazione Parlante, un podcast live sviluppato nell’ambito del progetto e realizzato il supporto tecnico di Felcos e in collaborazione con Dot Radio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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