Due eventi si sono svolti a Palazzo Candiotti, focalizzati sulla valorizzazione delle aree rurali, sulla promozione di nuove modalità di partecipazione e sulla discussione sullo sviluppo sostenibile dei territori. Gli incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con interventi e tavole rotonde dedicate ai temi specifici. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali durante le manifestazioni.

Sono stati due appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle aree rurali, alla promozione di nuove forme di partecipazione e alla riflessione sullo sviluppo sostenibile dei territori. Nell’ambito del progetto europeo Rural Voices 2030, il Comune di Foligno ha partecipato alla V edizione della “ Tribù di Augh! “, manifestazione di bike trail che richiama ogni anno centinaia di partecipanti e attraversa il territorio montano folignate, offrendo un’occasione di incontro tra sport, ambiente e comunità locali. L’iniziativa ha previsto la realizzazione della Stazione Parlante, un podcast live sviluppato nell’ambito del progetto e realizzato il supporto tecnico di Felcos e in collaborazione con Dot Radio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - evento a palazzo candiotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gareggiare dei Convivi: nuova stagione al via con il Rione Ammaniti

Notizie e thread social correlati

“I Viaggiatori tra natura e cultura”: evento finale a Palazzo FarneseSi è svolto a Palazzo Farnese l’evento conclusivo del progetto “I Viaggiatori tra Natura e Cultura”, promosso dall’Associazione Oltre l’Autismo Odv.

Leggi anche: Progetto "Mare Nostrum": l'evento conclusivo a Palazzo di Città

Si parla di: evento a palazzo candiotti.

evento a palazzo candiottiSono stati due appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle aree rurali, alla promozione di nuove forme di partecipazione e alla riflessione ... lanazione.it

Arriva la mostra di arte floreale. Oltre 60 opere a Palazzo CandiottiLa scuola internazionale di Flora Design, con il patrocinio del Comune di Foligno, organizza un'esposizione di opere di floral design ispirate agli artisti del 900 a Palazzo Candiotti. Professionisti ... lanazione.it