I Viaggiatori tra natura e cultura | evento finale a Palazzo Farnese

Si è svolto a Palazzo Farnese l’evento conclusivo del progetto “I Viaggiatori tra Natura e Cultura”, promosso dall’Associazione Oltre l’Autismo Odv. Il progetto, realizzato grazie a un finanziamento regionale e nazionale, ha coinvolto diverse attività mirate a promuovere l’integrazione attraverso la scoperta di ambienti naturali e culturali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi attori e pubblico, con momenti dedicati alla presentazione dei risultati e alle iniziative future.

L’Associazione Oltre l’Autismo Odv in qualità di ente capofila del progetto denominato “I Viaggiatori tra Natura e Cultura”, realizzato nell’ambito del bando regionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna - DGR 9032024, dedicato alla promozione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Musica, parole e cultura: a Palazzo Farnese torna il Piacenza Summer CultTorna anche nel 2026 il Piacenza Summer Cult, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare... Marco Aime a Palazzo Ducale: “La cultura come seconda natura”Prosegue il ciclo “Scienza Condivisa 2026 – Le stanze delle meraviglie”, iniziativa organizzata dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche...