Progetto Mare Nostrum | l' evento conclusivo a Palazzo di Città

Si è tenuto stamane nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città l'evento conclusivo del progetto "Mare Nostrum", iniziativa promossa dai Club Inner Wheel di Salerno e Salerno Est, dai Rotary cittadini (Salerno, Salerno Duomo, Salerno Est, Salerno Nord Due Principati e Salerno Picentia) e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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